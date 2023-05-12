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Квартиры с бассейном в Софийская область, Болгария

Софийская область
377
Район Софии (Столична)
365
София
285
Витоша
45
Вробница
14
Ovcha kupel
13
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…

Параметры недвижимости в Софийская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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