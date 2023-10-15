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Realting.com
Жилая
Болгария
Софийская область
Квартиры
Квартиры в Софийская область, Болгария
Район Софии (Столична)
565
София
167
Витоша
104
Триадица
58
Studentski
49
Люлин
46
Вробница
26
Ovcha kupel
25
Lozenec
19
Изгрев
18
Krasno selo
10
Nadejda
9
Poduyane
7
Возраждане
6
Слатина
6
Krasna poliana
5
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570 объектов найдено
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Квартира
София, Болгария
98 м²
6/8
€195,000
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
58 м²
2/5
€83,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
100 м²
2/4
€182,500
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
62 м²
4
€114,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
84 м²
3/8
€149,990
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
191 м²
7/9
€340,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
290 м²
9/10
€501,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
122 м²
3/9
€222,650
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
116 м²
2/9
€206,100
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
135 м²
4/9
€246,800
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
135 м²
2/9
€239,250
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
114 м²
3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Витоша в тихом месте возле ос…
€159,600
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
67 м²
4/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте возле ост…
€97,200
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
92 м²
5/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Сухая река в тихом месте рядо…
€100,900
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
67 м²
4/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте рядом…
€86,400
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
56 м²
5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте рядом…
€73,000
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
69 м²
2/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте возле ост…
€96,600
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
108 м²
2/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Витоша в тихом месте возле ос…
€149,800
Рекомендовать
Квартира
Витоша, Болгария
75 м²
3/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается полностью меблированная однокомнатная квартира в. Витоша …
€150,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
62 м²
4/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€99,700
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
81 м²
1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€123,650
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
52 м²
6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€75,200
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
79 м²
6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€114,550
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
62 м²
1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€96,000
Рекомендовать
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
74 м²
3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€115,700
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
3
3
255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
3
3
489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
€860,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
3
3
220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
€650,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
1
1
54 м²
Bestay Property presents a one-bedroom apartment in a new luxury brick building facing Ekate…
€120,000
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
4
3
164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
€390,000
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Типы недвижимости в Софийская область
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