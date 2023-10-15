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Квартиры в Софийская область, Болгария

Район Софии (Столична)
565
София
167
Витоша
104
Триадица
58
Studentski
49
Люлин
46
Вробница
26
Ovcha kupel
25
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570 объектов найдено
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 98 м²
Этаж 6/8
€195,000
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
€83,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
€182,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
€114,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 84 м²
Этаж 3/8
€149,990
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 191 м²
Этаж 7/9
€340,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 290 м²
Этаж 9/10
€501,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 122 м²
Этаж 3/9
€222,650
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
€206,100
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 135 м²
Этаж 4/9
€246,800
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 135 м²
Этаж 2/9
€239,250
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 114 м²
Этаж 3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Витоша в тихом месте возле ос…
€159,600
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 67 м²
Этаж 4/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте возле ост…
€97,200
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Сухая река в тихом месте рядо…
€100,900
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте рядом…
€86,400
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 56 м²
Количество этажей 5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте рядом…
€73,000
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 69 м²
Этаж 2/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте возле ост…
€96,600
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 108 м²
Этаж 2/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Витоша в тихом месте возле ос…
€149,800
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается полностью меблированная однокомнатная квартира в. Витоша …
€150,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€99,700
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€123,650
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
Количество этажей 6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€75,200
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€114,550
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€96,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€115,700
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
€495,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
€860,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
€650,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в София, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Bestay Property presents a one-bedroom apartment in a new luxury brick building facing Ekate…
€120,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
€390,000

Типы недвижимости в Софийская область

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Софийская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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