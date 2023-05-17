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Пентхаусы в Район Софии (Столична), Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Площадь 427 м²
Этаж 11/12
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Ипподром. Он состо…

Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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