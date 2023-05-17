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Realting.com
Болгария
Софийская область
Район Софии (Столична)
Дома
Дома в Район Софии (Столична), Болгария
София
18
Витоша
7
Дом
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35 объектов найдено
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Дом
София, Болгария
171 м²
2
€ 430,000
DREAM WISHEN REALSES Новый роскошный таунхаус на продажу в Симеоново. Есть коммуникативное м…
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Дом 1 спальня
Район Софии (Столична), Болгария
3
130 м²
1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …
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Дом
София, Болгария
256 м²
2
€ 850,000
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Дом
Pancharevo, Болгария
256 м²
2
€ 850,000
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Дом
Pancharevo, Болгария
585 м²
3
€ 1,530,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
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Дом
Витоша, Болгария
360 м²
€ 950,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
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Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3
3
240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
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Дом
Витоша, Болгария
400 м²
3
€ 550,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Семейный дом с частной частью двора закрытого комплекса в коммуник…
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Дом
София, Болгария
287 м²
2
€ 380,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Модернистский дом продается в составе комплекса с 6 домами в коммун…
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Дом
German, Болгария
280 м²
€ 350,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом на продажу в газете.час. Косанин дол в тихом месте с круг…
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Дом
Витоша, Болгария
260 м²
€ 650,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
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Дом 5 спален
София, Болгария
5
5
728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Рекомендовать
Дом 3 спальни
София, Болгария
3
2
204 м²
€ 160,000
Bestay Property presents a bright unfurnished maisonette on the third and forth top floor in…
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Дом
Pancharevo, Болгария
695 м²
€ 749,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным расп…
Рекомендовать
Дом 5 спален
София, Болгария
5
4
800 м²
€ 699,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
Рекомендовать
Дом
София, Болгария
300 м²
€ 690,000
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
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Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
6
250 м²
€ 250,000
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном …
Рекомендовать
Дом
Pancharevo, Болгария
€ 600,000
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Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
3
200 м²
€ 230,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
German, Болгария
4
3
214 м²
€ 375,000
Дом расположен недалеко от комплекса "Белая Церковь". Новая современная архитектур…
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Дом 7 комнат
София, Болгария
7
330 м²
€ 288,000
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Дом 5 комнат
София, Болгария
5
360 м²
€ 497,000
Представляем Вашему вниманию прекрасный семейный дом, полностью отделанный и частично…
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Дом 20 комнат
София, Болгария
20
1 400 м²
€ 1,600,000
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
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Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
5
249 м²
€ 449,000
БОЛЬШОЙ ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и по…
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Дом
София, Болгария
270 м²
€ 330,000
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Дом 4 спальни
София, Болгария
9
3
600 м²
€ 570,000
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
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Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
4
100 м²
€ 140,000
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Дом
София, Болгария
250 м²
€ 420,000
Представляем Вам новый проект в столице, София - Витоша таун хаус из 6 фамильных домиков у…
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Дом
София, Болгария
890 м²
€ 550,000
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ" предлагает Вашему вним…
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Дом 4 спальни
София, Болгария
6
2
140 м²
€ 119,000
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Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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