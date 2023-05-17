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Дома в Район Софии (Столична), Болгария

София
18
Витоша
7
35 объектов найдено
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
DREAM WISHEN REALSES Новый роскошный таунхаус на продажу в Симеоново. Есть коммуникативное м…
Дом 1 спальня в Район Софии (Столична), Болгария
Дом 1 спальня
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
€ 1,530,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
Площадь 360 м²
€ 950,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
Дом 3 спальни в Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Семейный дом с частной частью двора закрытого комплекса в коммуник…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Модернистский дом продается в составе комплекса с 6 домами в коммун…
Дом в German, Болгария
Дом
German, Болгария
Площадь 280 м²
€ 350,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом на продажу в газете.час. Косанин дол в тихом месте с круг…
Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
Площадь 260 м²
€ 650,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Дом 3 спальни в София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€ 160,000
Bestay Property presents a bright unfurnished maisonette on the third and forth top floor in…
Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
Площадь 695 м²
€ 749,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным расп…
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
€ 699,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 300 м²
€ 690,000
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
Дом 6 комнат в Витоша, Болгария
Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
Комнаты 6
Площадь 250 м²
€ 250,000
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном …
Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
€ 600,000
Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Комнаты 3
Площадь 200 м²
€ 230,000
Дом 3 спальни в German, Болгария
Дом 3 спальни
German, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
€ 375,000
Дом расположен недалеко от комплекса "Белая Церковь". Новая современная архитектур…
Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
Комнаты 7
Площадь 330 м²
€ 288,000
Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 360 м²
€ 497,000
Представляем Вашему вниманию прекрасный семейный дом, полностью отделанный и частично…
Дом 20 комнат в София, Болгария
Дом 20 комнат
София, Болгария
Комнаты 20
Площадь 1 400 м²
€ 1,600,000
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
Дом 5 комнат в Витоша, Болгария
Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
Комнаты 5
Площадь 249 м²
€ 449,000
БОЛЬШОЙ  ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и по…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 270 м²
€ 330,000
Дом 4 спальни в София, Болгария
Дом 4 спальни
София, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
€ 570,000
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
Дом 4 комнаты в Витоша, Болгария
Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 140,000
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 250 м²
€ 420,000
Представляем Вам новый проект в столице, София - Витоша таун хаус из 6 фамильных домиков у…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 890 м²
€ 550,000
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ"  предлагает Вашему вним…
Дом 4 спальни в София, Болгария
Дом 4 спальни
София, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 119,000

Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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