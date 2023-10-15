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Квартиры с бассейном в Район Софии (Столична), Болгария

София
167
Витоша
104
Триадица
58
Studentski
49
Люлин
46
Вробница
26
Ovcha kupel
25
Lozenec
19
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
€860,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
€650,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
€995,000

Типы недвижимости в Район Софии (Столична)

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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