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Realting.com
Болгария
Софийская область
Район Софии (Столична)
Квартиры
Квартиры в Район Софии (Столична), Болгария
София
331
Витоша
45
Вробница
18
Ovcha kupel
13
Квартира
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415 объектов найдено
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Квартира
Витоша, Болгария
76 м²
2/4
€ 120,864
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Манастирски Ливади, расположе…
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Квартира
Витоша, Болгария
122 м²
4/6
€ 195,936
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Манастирски Ливади, расположе…
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Квартира
София, Болгария
82 м²
3/4
€ 148,140
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
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Квартира
София, Болгария
70 м²
4
€ 140,122
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира с частным двором в Бояне. Он расположен в н…
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Квартира
София, Болгария
144 м²
3/4
€ 258,606
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небол…
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Квартира
София, Болгария
103 м²
2/4
€ 185,598
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
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Квартира
Voluiak, Болгария
65 м²
9/9
€ 125,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Врабница 2 в тихом месте не…
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Квартира
София, Болгария
60 м²
6/8
€ 127,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 4 в коммуникативном…
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Квартира
Витоша, Болгария
126 м²
2/4
€ 200,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте ря…
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Квартира
София, Болгария
105 м²
2/8
€ 250,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается меблированная двухкомнатная квартира в центре Софии. Он …
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
94 м²
2/6
€ 122,200
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Ovcha kupel - это недавно п…
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
56 м²
5/5
€ 88,968
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
56 м²
2/5
€ 82,902
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
87 м²
2/5
€ 128,251
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
87 м²
3/5
€ 133,464
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
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Квартира
София, Болгария
80 м²
2/7
€ 160,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
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Квартира
София, Болгария
115 м²
3/5
€ 183,872
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
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Квартира
София, Болгария
140 м²
7/9
€ 237,960
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
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Квартира
София, Болгария
125 м²
6/9
€ 212,820
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
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Квартира
София, Болгария
106 м²
5/9
€ 180,285
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
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Квартира
София, Болгария
70 м²
5/9
€ 118,065
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
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Квартира
София, Болгария
39 м²
9
€ 65,600
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
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Квартира
Витоша, Болгария
74 м²
2/4
€ 110,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
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Квартира
Витоша, Болгария
102 м²
2/4
€ 152,910
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
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Квартира
София, Болгария
145 м²
5/6
€ 245,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
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Квартира
София, Болгария
77 м²
5/8
€ 103,370
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
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Квартира
Витоша, Болгария
95 м²
2/4
€ 152,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
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Квартира
София, Болгария
125 м²
5/6
€ 220,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
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Квартира
София, Болгария
109 м²
5/8
€ 146,651
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
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Квартира
София, Болгария
98 м²
4/7
€ 170,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дружба 2 в тихом месте рядо…
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Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария
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