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Жильё в Район Софии (Столична), Болгария

София
349
Витоша
52
Вробница
18
Ovcha kupel
13
450 объектов найдено
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
DREAM WISHEN REALSES Новый роскошный таунхаус на продажу в Симеоново. Есть коммуникативное м…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
€ 120,864
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Манастирски Ливади, расположе…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 122 м²
Этаж 4/6
€ 195,936
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Манастирски Ливади, расположе…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 82 м²
Этаж 3/4
€ 148,140
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
€ 140,122
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира с частным двором в Бояне. Он расположен в н…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 144 м²
Этаж 3/4
€ 258,606
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небол…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 103 м²
Этаж 2/4
€ 185,598
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
Квартира в Voluiak, Болгария
Квартира
Voluiak, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
€ 125,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Врабница 2 в тихом месте не…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
€ 127,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 4 в коммуникативном…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
€ 200,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте ря…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 105 м²
Этаж 2/8
€ 250,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается меблированная двухкомнатная квартира в центре Софии. Он …
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 94 м²
Этаж 2/6
€ 122,200
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Ovcha kupel - это недавно п…
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
€ 88,968
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
€ 82,902
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 87 м²
Этаж 2/5
€ 128,251
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
€ 133,464
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 80 м²
Этаж 2/7
€ 160,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 115 м²
Этаж 3/5
€ 183,872
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
Дом 1 спальня в Район Софии (Столична), Болгария
Дом 1 спальня
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 7/9
€ 237,960
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 6/9
€ 212,820
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 5/9
€ 180,285
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
€ 118,065
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
€ 65,600
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
€ 110,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
€ 152,910
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
€ 245,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 77 м²
Этаж 5/8
€ 103,370
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
€ 152,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
€ 220,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…

Параметры недвижимости в Район Софии (Столична), Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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