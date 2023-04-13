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Купить недвижимость с бассейном в Софии, Болгария

Sofia City
598
София
458
Витоша
76
Ovcha kupel
22
Вробница
19
Kremikovci
2
Krasno selo
1
Studentski
1
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3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом 5 спаленв София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Квартира 2 спальнив Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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