Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Софийская область
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Софии, Болгария

Sofia City
555
София
438
Витоша
67
Ovcha kupel
22
Вробница
19
Kremikovci
2
Studentski
1
Триадица
1
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти