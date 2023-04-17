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Купить дом в Смолянская область, Болгария

Smolian
3
Смолян
3
3 объекта найдено
Домв Podvis, Болгария
Дом
Podvis, Болгария
€ 54,000
Домв Podvis, Болгария
Дом
Podvis, Болгария
€ 49,000
Дом 1 спальняв Bosilkovo, Болгария
Дом 1 спальня
Bosilkovo, Болгария
3 ванных комнат 124 м²
€ 40,000

Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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