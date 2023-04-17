Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Смолянская область
  4. Smolian
  5. Квартиры

Купить квартиру в Smolian, Болгария

Смолян
9
Chepelare
1
Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
105 м² 45 Этаж
€ 37,000
Предлагаем Вашему вниманию элегантная готовая к проживанию 2-х комнатная квартира с прекрасн…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
75 м²
€ 47,042
Жилой комплекс высокого класса расположен в самом сердце гор Родопы - самой обширной и ста…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
53 м²
€ 47,889
Апарт-отель занимает участок земли в  6800 квадратных метров на территории лыжного ку…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
33 м²
€ 34,320
  Апарт-отель с современными удобствами в близости от лыжного подъемника на зимнем …
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
53 м²
€ 31,800
Предлагаем элегантный и ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в центре курорта П…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
45 м²
€ 48,664
ID 529 Этот комплекс расположен в центральной части курорта Пампорово, в близи с автобу…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
41 м²
€ 46,600
Уникальный комплекс, окруженный красотой живописных гор Родопи, курорт Пампорово. Преим…
Квартирав Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
59 м²
€ 80,184
Современный апарт-комплекс на самом солнечном горнолыжном курорте Болгарии Пампорово. П…
Квартирав Chepelare, Болгария
Квартира
Chepelare, Болгария
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Smolian, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти