Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Софийская область
  4. Район Софии (Столична)

Жильё в Слатина, Болгария

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/6
€ 145,002
Фронтальный вид на море 2-спальный, 2-х комнатный апартамент + парковка в комплексе Helios B…
Дом 5 спален в Созопол, Болгария
Дом 5 спален
Созопол, Болгария
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Этаж 4
€ 520,000
#26781718 We offer a beautiful four-storey house on the first line of the sea in the resort …
Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/6
€ 65,485
2-комнатная квартира с видом на бассейн в Авалоне, Солнечный берег IBG Real Estates предлаг…
Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
€ 56,790
1-комнатная квартира с видом на бассейн в Messembria Resort, Санни Бич IBG Real Estates рад…
Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
Цена по запросу
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи «Комплекс отдыха жилых зданий с коммерческо…
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/6
€ 96,642
Современная 2-BED, 2-BATH квартира в Marina Holiday Club & SPA, Поморие IBG Real Estate…
Квартира 3 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Этаж 1
€ 115,000
29685186New construction of the Smokini residential complex in Burgas Three-room apartment.P…
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 3
€ 44,500
ID 31059546Price: 44,500 euroLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 60 sq.m.Floor: 3/6Serv…
Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
€ 99,999
ID311719262 bedroom apartment in Cascadas complexPrice: 99 999 euroLocation: Sunny BeachRoom…
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
€ 98,985
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Квартира с одной спальней на продажу. Хаджи Димитар. Квартира расп…
Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 76 м²
€ 59,096
Комплекс находится на Солнечном Берегу и представляет собой уютный и спокойный закрытый ко…
Дом 6 спален в Banya, Болгария
Дом 6 спален
Banya, Болгария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 203 м²
€ 245,000

Параметры недвижимости в Слатина, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти