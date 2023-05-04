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Жильё в Силистренская область, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Vetren, Болгария
Квартира
Vetren, Болгария
€ 69,000

Параметры недвижимости в Силистренская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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