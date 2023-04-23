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Квартиры в Шуменская область, Болгария

Kaspichan
1
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1 объект найдено
Квартира в Madara, Болгария
Квартира
Madara, Болгария
175 м²
€ 52,000
Одноэтажный дом в близости от исторического заповедника „Мадарский конник“. …

Параметры недвижимости в Шуменская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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