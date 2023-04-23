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Дома в Shabla, Болгария

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Durankulak, Болгария
Дом 2 спальни
Durankulak, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 30,000
Дешевый отремонтированный 2-спальный дом, недалеко от Дюранкулака и пляжа IBG Real Estates …

Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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