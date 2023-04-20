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Купить квартиру в Shabla, Болгария

Shabla
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1 объект найдено
Квартирав Shabla, Болгария
Квартира
Shabla, Болгария
22 686 м²
€ 38,500
Участок площадью 3400 м2. Расположен в 300 м от песчаного пляжа и в 15 м от минерального и…

Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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