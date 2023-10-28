Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Satovcha

Жильё в Satovcha, Болгария

1 объект найдено
Дом с двором, с камином в Dolen, Болгария
Дом с двором, с камином
Dolen, Болгария
Площадь 305 м²
Bestay Property presents  a charming place because of the amazing nature and the old authent…
€34,500

Параметры недвижимости в Satovcha, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти