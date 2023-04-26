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Квартиры в Samokov, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Borovets, Болгария
Квартира
Borovets, Болгария
77 м²
€ 97,854
Апарт-отель в одном из самых живописных горнолыжных курортов Боровец  Местоположен…
Квартира в Borovets, Болгария
Квартира
Borovets, Болгария
34 м²
€ 37,433
Этот новый люксозный пятизвездный комплекс находится в сердце болгарского горнолыжного кур…

Параметры недвижимости в Samokov, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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