Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Благоевградская область
Razlog
Купить недвижимость с бассейном в Razlog, Болгария
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Gospodinovo, Болгария
€ 57,500
Прекрасный апартамент для постоянного проживания в тихом городке Бяла. Пр…
Квартира
София, Болгария
147 м²
6/6 Этаж
€ 235,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
320 м²
4 Этаж
€ 314,000
ID29844108Offered for sale:Excellent investment! A four-storey house with 4 independent furn…
Квартира 3 спальни
Ravda, Болгария
130 м²
4 Этаж
€ 84,500
ID29597250Two-bedroom apartment in Viyana complex, Nessebar, BulgariaPrice: 84 500 eurosLoca…
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 39,000
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 51,260
Меблированная 1-комнатная квартира в комплексе Pacific 2, Солнечный берег Мы рады предложит…
Квартира 2 спальни
София, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 74,500
Дом
Солнечный берег, Болгария
99 м²
12 Этаж
€ 108,600
Venera Palace– это эксклюзивный жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в уникальном природ…
Квартира
София, Болгария
68 м²
3/10 Этаж
€ 113,600
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
83 м²
2 Этаж
€ 62,500
#30923546 One-Bedroom Apartment in Emerald Beach Resort and Spa, wing: Kashmir Price: 62,500…
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
107 м²
5 Этаж
€ 129,900
ID307232541 bedroom apartment in the Emilia Romana Boutique complexPrice: 129 900 eurosLocal…
Параметры недвижимости в Razlog, Болгария
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты