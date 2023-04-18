Купить квартиру в Razlog, Болгария

Квартира 2 спальни Святой Влас, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/6 Этаж

€ 99,856

20 м. в море! Квартира с 2 спальнями и видом на море, пляж Панорама Форт, Свети Влас IBG Re…