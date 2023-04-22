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Жильё в Разградская область, Болгария

Razgrad
2
Kubrat
1
Zavet
1
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Senovo, Болгария
Дом 5 спален
Senovo, Болгария
6 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 35,500
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от города Разград. Деревня является ц…
Дом 3 спальни в Kubrat, Болгария
Дом 3 спальни
Kubrat, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 83,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу этот дом с 3 спальнями, земельный участок 2083 к…
Дом 2 спальни в Zavet, Болгария
Дом 2 спальни
Zavet, Болгария
4 ванных комнат
€ 59,900

Параметры недвижимости в Разградская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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