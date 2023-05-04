Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Варненская область
  4. Provadia

Жильё в Provadia, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален в Hrabrovo, Болгария
Дом 5 спален
Hrabrovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 339 м²
Этаж 1
€ 277,800

Параметры недвижимости в Provadia, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти