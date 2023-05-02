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Продажа домов в Приморско

Kiten
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3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Lozenets, Болгария
Дом 4 спальни
Lozenets, Болгария
206 м² 1 Этаж
€ 324,000
ID 30333152Beautiful, modern and well-maintained two-storey house in a quiet picturesque pla…
Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€ 3,200,000
Дом в Lozenets, Болгария
Дом
Lozenets, Болгария
175 м²
€ 780,000
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house…

Параметры недвижимости в Приморско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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