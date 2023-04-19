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Купить квартиру в Pravets, Болгария

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1 объект найдено
Квартирав Osikovitsa, Болгария
Квартира
Osikovitsa, Болгария
84 м²
€ 50,000
Село Осиковица находится в Западной Болгарии у подножия Балканских гор в 65км от Софии, на…

Параметры недвижимости в Pravets, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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