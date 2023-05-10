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Виллы в Поморие, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Bata, Болгария
Вилла
Bata, Болгария
Площадь 88 м²
Этаж 12
€ 75,300

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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