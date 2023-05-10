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Жильё с видом на море в Поморие, Болгария

Ахелой
40
Каблешково
8
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/6
€ 147,000
Квартира 1 спальня в Каблешково, Болгария
Квартира 1 спальня
Каблешково, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
€ 52,000
Квартира 1 спальня в Поморие, Болгария
Квартира 1 спальня
Поморие, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/6
€ 62,000
Квартира 3 спальни в Bata, Болгария
Квартира 3 спальни
Bata, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
€ 190,080
Квартира 3 спальни в Bata, Болгария
Квартира 3 спальни
Bata, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
€ 208,900
Квартира в Bata, Болгария
Квартира
Bata, Болгария
Площадь 44 м²
€ 80,130

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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