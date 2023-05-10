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Жильё с видом на горы в Поморие, Болгария

Ахелой
40
Каблешково
8
2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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