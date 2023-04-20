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Купить недвижимость в Polski Trambesh, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Polski Trambesh, Болгария
Дом 3 спальни
Polski Trambesh, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Сельский дом с 6 комнатами и большим участком земли, в 30 км от Свиштова IBG Real Estates р…

Параметры недвижимости в Polski Trambesh, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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