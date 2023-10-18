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Жильё в Poduyane, Болгария

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 7/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€251,960
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 6/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€225,340
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 5/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€159,990
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 2/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€189,680
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€124,990
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 69 м²
Этаж 2/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€103,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Poduyane, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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