Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Пловдивская область
  5. Квартиры

Продажа квартир в Пловдиве

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Созополь, Болгария
Квартира
Созополь, Болгария
€139,000
Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€93,400
Дом 5 спален с Spalni в Obrochishte, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Obrochishte, Болгария
Количество спален 5
Площадь 285 м²
Этаж 3
Residential building of 3 floors, village of Obrochishche (Albena).Private residential build…
€175,000
Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 344 м²
# 31683466We offer for sale a beautiful plot of land in the regulation of Primorsko.Cost: 38…
€38,900
Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Этаж 6
ID 31064106Price: 411 200 euroLocality: NessebarRooms: 3Total area: 114,68 sq.m.Floor: 6/6Se…
€411,200
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
€129,070
Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Два объединенных апартамента в курортном городке Бяла, в близости от пляжа и пристани.  …
€88,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/8
Вид на море и бассейн 1-комнатная квартира в Majestic Beach Resort, Санни Бич IBG Real Esta…
€91,494
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 4
One-bedroom apartment with partial sea view in Star dreams complex #31810500 Price: 99 499 e…
€99,499
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
€67,500
Дом 4 спальни в Витоша, Болгария
Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
€570,000
Квартира 4 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Этаж 4
Maisonette with three bedrooms in complex Sani Day 3 in Sunny Beach, Bulgaria, 145 sq. M. ID…
€99,900

Параметры недвижимости в Пловдивская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти