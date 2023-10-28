Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Плевенская область
  5. Виллы

Виллы в Плевенская область, Болгария

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
ID 31984254Price: 65,600 euros.Settlement: Saint VlasRooms: 2Total area: 65 sq.m.Floor: 1Sup…
€65,600
Квартира в Goritsa, Болгария
Квартира
Goritsa, Болгария
Прекрасный 2-этажный дом в спокойном селе, всего в 20 км от курорта Солнечный берег.   …
€145,000
Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
ID 31913252Cost: 67,370 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 3Total area: 64 sq.m.Floor: 1 of 4M…
€67,370
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Святой Влас, Болгария
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Отличная трехкомнатная квартира в комплексе, Святой Влас.  Двухуровневая трехкомнатная кварт…
€132,952
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
ID 32012110Cost: 60,000 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 62 sq.m.Floor: 4 of 6M…
€60,000
Дом 4 комнаты в Витоша, Болгария
Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€140,000
Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 450 м²
Семейная база отдыха   находится в г. Бяла, Болгария.         Расположена в 800 м от м…
€390,000
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж 5
Studio on the first line smooth sea Majestic Beach in Sunny Beach, Bulgaria #32018028 Price:…
€57,900
Квартира 2 спальни в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 2 спальни
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€149,000
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 4
ID300053261 bedroom apartment in Balkan Breeze 2Price: 54,500 eurosLocality: Sunny BeachRoom…
€54,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Меблированная 1-комнатная квартира в комплексе Охрид, Солнечный берег IBG Real Estates пр…
€48,996
Квартира 1 спальня в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€79,000

Параметры недвижимости в Плевенская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти