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Купить квартиру в Петрич, Болгария

Sandanski
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1 объект найдено
Квартирав Sandanski, Болгария
Квартира
Sandanski, Болгария
€ 82,000
Преимущества -Удобное местоположение, центральная часть города; -В близости от всех уд…

Параметры недвижимости в Петрич, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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