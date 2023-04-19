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Купить недвижимость в Перникская область, Болгария

Kovachevtsi
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Pernik
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2 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Kladnitsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Kladnitsa, Болгария
4 Количество комнат
€ 247,000
Дом 5 комнатв Kovachevtsi, Болгария
Дом 5 комнат
Kovachevtsi, Болгария
5 Количество комнат 260 м²
€ 160,000

Параметры недвижимости в Перникская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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