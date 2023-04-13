Купить пентхаус с бассейном в Болгарии

Дом 2 спальни Солнечный берег, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1

€ 113,058

Отдельно стоящий дом с 2 спальнями всего в 6 км от Солнечного пляжа и моря IBG Real Estate …