Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Болгарии
Софийская область
4
София
2
Nesebar
1
Бургасская область
1
Витоша
1
Святой Влас
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
София, Болгария
1 ванных комнат
83 м²
€ 119,900
Квартира
Avren, Болгария
€ 138,000
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна. …
Квартира
Святой Влас, Болгария
46 м²
1 Этаж
€ 38,214
ID29444946Studio, in a closed-type complex Sun Wave, located in Sveti Vlas, which is located…
Квартира
Созопол, Болгария
64 м²
2 Этаж
€ 54,000
In the Green Life Beach Resort, in the FirstLine section, a new luxurious 1 room apartment i…
Квартира
Byala, Болгария
€ 33,000
Привлекательный участок в курортном городе Бяла, в близости от главной улицы. П…
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
3 Количество комнат
99 м²
€ 106,000
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
61 м²
3 Этаж
€ 53,658
#26068443One-bedroom apartment on the first line with sea view in a quiet and peaceful locat…
Квартира 3 спальни
София, Болгария
4 Количество комнат
160 м²
€ 147,000
The project is focused on building a residential building with underground garages certifi…
Квартира
Святой Влас, Болгария
36 м²
€ 32,238
Новейший жилой комплекс на второй линии морского берега в элитном курортном городке Святой…
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
Дом
Lozenets, Болгария
175 м²
€ 780,000
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
60 м²
1 Этаж
€ 73,755
ID 30420894One-bedroom apartment in Villa Sardinia complex, in Sveti Vlas, which is located …
Параметры недвижимости в Болгарии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты