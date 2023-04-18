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Купить недвижимость в Пазарджикская область, Болгария

Pazardzik
4
Velingrad
4
Пазарджик
4
4 объекта найдено
Квартирав Velingrad, Болгария
Квартира
Velingrad, Болгария
57 м²
€ 74,269
  Роскошный апарт-отель среди живописного соснового леса в курортном городе Велингр…
Квартира 1 комнатав Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
1 Количество комнат 36 м²
€ 30,600
Две студии в столице СПА на Балканах Продаётся студия третьего этажа площадью 36, 42 кв. М…
Квартира 1 комнатав Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
1 Количество комнат 36 м²
€ 40,800
Двухкомнатная квартира в самом центре Велинграда в бывшем отеле «Бор». Подходит …
Квартира 2 комнатыв Velingrad, Болгария
Квартира 2 комнаты
Velingrad, Болгария
2 Количество комнат 75 м²
€ 38,000
Квартира в пятизвездочном комплексе Святого Спаса. Свети Спас с использованием минеральной…

Параметры недвижимости в Пазарджикская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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