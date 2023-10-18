Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Павел-Баня
  5. Дома

Дома в Павел-Баня, Болгария

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 7/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€251,524
Квартира в Созополь, Болгария
Квартира
Созополь, Болгария
€75,000
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 1
1 bedroom apartment in Tarsis complex, Sunny Beach, Bulgaria #31961962 Price: 69999 euroLoc…
€69,666
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 120 м²
Этаж 3/6
"DRIUM WISHON REAL ESTATE Продается четырехкомнатная квартира в. Малиновая долина в тихом ме…
€212,583
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Апартаменты в комплексе на курорте Солнечный берег. Квартиры подходят для великолепного летн…
€63,694
Квартира 4 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 4 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Этаж 2
# 31275786Apartment on the floor of a four-storey family hotel in the center of New Nessebar…
€154,809
Квартира 3 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 3 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
ID 30859442We offer you a two-bedroom apartment in the elite complex Cascadas Ravda.Total ar…
€80,813
Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 39 м²
Этаж 2
ID31218684Studio for sale in resort complex "Magnolia" Residence 6, Price: 44528euroLocation…
€44,316
Квартира 1 спальня в София, Болгария
Квартира 1 спальня
София, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€77,200
Квартира 2 спальни с Spalni в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
ID28676102For sale it is offered:1-bedroom apartment in Sveti VlasCost: 71 736 eurosLocality…
€71,394
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 4
ID 31822608Price: 64,520 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 2Total area: 63 sq. m.Floor: 4/6Se…
€64,213
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 282 м²
Этаж 7/7
€586,982
Realting.com
Перейти