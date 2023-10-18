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Квартиры в Павел-Баня, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Павел-Баня, Болгария
Квартира
Павел-Баня, Болгария
Инвестиционный проект из 15 домов с инфраструктурой в бальнеологическом городе Павел баня,…
€1,65 млн
Realting.com
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