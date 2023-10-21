Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Ovcha kupel
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Ovcha kupel, Болгария

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
ID 30112560Price: 63,500 euroLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 61.76 sq.m.Floor: 4Ser…
€63,500
Квартира 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
ID 31297360For sale:One-bedroom apartment with a spacious terrace in the complex "Santa Mari…
€97,740
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€137,370
Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 2
Luxury apartment with 2 bedrooms in a residential complex without maintenance fee in KV. Bla…
€153,000
Квартира в Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
Площадь 40 м²
Этаж 11
ID 30800560Studio in a multi-storey residential building under construction in the Meden Rud…
€31,950
Квартира 3 комнаты в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 3 комнаты
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Площадь 131 м²
€101,224
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
ID 31709728For sale it is offered :Spacious 2-room apartment on the 2nd floor with a direct …
€77,000
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Kвартира в большом жилом комплексе закрытого типа, состоящего из одного шестиэтажного здания…
€59,999
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Этаж 3
Apartment with 2 bedrooms in Sunset, Sveti Vlas, Bulgaria, #31970852 Price: 79 999 euroLoca…
€79,999
Дом 10 комнат в Lozenec, Болгария
Дом 10 комнат
Lozenec, Болгария
Комнаты 10
Площадь 500 м²
€660,000
Квартира 3 спальни в Budzhaka, Болгария
Квартира 3 спальни
Budzhaka, Болгария
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Этаж 2
ID31426204 2-bedroom apartment in Park side 1 green life complex in Sozopol, Bulgariasale of…
€124,900
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/8
1-комнатная меблированная квартира с большим балконом в Royal Beach Barcelo, Солнечный берег…
€75,925

Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти