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Квартиры в Ovcha kupel, Болгария

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13 объектов найдено
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
94 м² 2/6 Этаж
€ 122,200
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Ovcha kupel - это недавно п…
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
56 м² 5/5 Этаж
€ 88,968
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
56 м² 2/5 Этаж
€ 82,902
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м² 2/5 Этаж
€ 128,251
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м² 3/5 Этаж
€ 133,464
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
71 м² 2/6 Этаж
€ 93,525
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
118 м² 2/5 Этаж
€ 165,200
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
91 м² 2/7 Этаж
€ 140,554
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
130 м² 2/5 Этаж
€ 149,817
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. …
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
78 м² 2/5 Этаж
€ 115,300
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
134 м² 4/8 Этаж
€ 167,460
Квартира в Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
€ 95,000
Квартира 3 комнаты в Sofia City, Болгария
Квартира 3 комнаты
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат 131 м²
€ 101,224

Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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