Купить вилла в Obzor, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат 2 ванных комнат 1 500 м²
€ 180,000
Realting.com
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