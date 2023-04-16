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Купить недвижимость с видом на море в Obzor, Болгария

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 3/6 Этаж
€ 165,000
IBG Real Estates предлагается к продаже в этих просторных апартаментах с 2 спальнями и 2 спа…
Квартира 2 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3/5 Этаж
€ 111,000
IBG Real Estates offers for sale fully furnished two-bedroom apartment, located on the …
Квартира 1 спальняв Obzor, Болгария
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 98,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the first floo…
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