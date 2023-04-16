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18 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
3/6 Этаж
€ 165,000
IBG Real Estates предлагается к продаже в этих просторных апартаментах с 2 спальнями и 2 спа…
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
125 м²
4 Этаж
€ 163,350
ID 31055042 2 bedroom apartment in complex Yoo BulgariaPrice: 165 000 euroLocation: ObzorRoo…
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
4/5 Этаж
€ 87,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the 4th floor …
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
3/5 Этаж
€ 111,000
IBG Real Estates offers for sale fully furnished two-bedroom apartment, located on the …
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 98,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the first floo…
Квартира
Obzor, Болгария
60 м²
4 Этаж
€ 55,044
ID 30349606A spacious studio with furniture and appliances, a large terrace with panoramic s…
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
158 м²
5 Этаж
€ 222,750
ID30219370Apartment with 2 bedrooms, with sea view in the complex YooBulgariaPrice: 225,000 …
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
231 м²
5 Этаж
€ 272,250
ID30219488Apartment with 2 bedrooms, with sea view in the complex YooBulgariaPrice: 275,000 …
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
112 м²
3 Этаж
€ 92,120
ID 30090920We offer for sale a large 3-room apartment on the 3rd floor with sea and mountain…
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
360 м²
4 Этаж
€ 304,878
#27560828 Offers a beautiful 2-bedroom maisonette on the first line of the sea in k-s Yoo Bu…
Квартира
Obzor, Болгария
€ 87,000
Прекрасный апартамент для отдыха на берегу моря в г. Обзор Преимущества …
Квартира
Obzor, Болгария
€ 180,000
Панорамный участок для строительства в 150 метрах от морского берега, в курортном городе О…
Квартира
Obzor, Болгария
€ 50,500
Просторная меблированная студия в красивом комплексе, в уютном и спокойном курортном гор…
Квартира
Obzor, Болгария
56 м²
€ 87,500
Уникальный, успешно функционирующий 4-звездочный апартаментный комплекс в курортном городе…
Квартира
Obzor, Болгария
61 м²
€ 52,020
Современный жилой комплекс в тихом и живописном месте между курортными городами Обзо…
Квартира
Obzor, Болгария
72 м²
€ 69,473
Роскошный апарт-комплекс с богатым набором удобств на морском берегу курортног…
Квартира
Obzor, Болгария
50 м²
€ 38,130
Указанные цены включают НДС, полную меблировку и пакет для сдачи в аренду. Описание Гор…
Квартира
Obzor, Болгария
77 м²
€ 57,100
Современный жилой комплекс с бассейнами в непосредственной близости от моря и шир…
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