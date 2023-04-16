Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Nesebar
  5. Obzor
  6. Квартиры

Продажа квартир в Обзоре

Квартира В архив
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 3/6 Этаж
€ 165,000
IBG Real Estates предлагается к продаже в этих просторных апартаментах с 2 спальнями и 2 спа…
Квартира 3 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
125 м² 4 Этаж
€ 163,350
ID 31055042 2 bedroom apartment in complex Yoo BulgariaPrice: 165 000 euroLocation: ObzorRoo…
Квартира 1 спальняв Obzor, Болгария
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 87,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the 4th floor …
Квартира 2 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3/5 Этаж
€ 111,000
IBG Real Estates offers for sale fully furnished two-bedroom apartment, located on the …
Квартира 1 спальняв Obzor, Болгария
Квартира 1 спальня
Obzor, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 98,000
IBG Real Estates is offer for sale this one-bedroom apartment located on the first floo…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
60 м² 4 Этаж
€ 55,044
ID 30349606A spacious studio with furniture and appliances, a large terrace with panoramic s…
Квартира 3 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
158 м² 5 Этаж
€ 222,750
ID30219370Apartment with 2 bedrooms, with sea view in the complex YooBulgariaPrice: 225,000 …
Квартира 3 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
231 м² 5 Этаж
€ 272,250
ID30219488Apartment with 2 bedrooms, with sea view in the complex YooBulgariaPrice: 275,000 …
Квартира 3 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
112 м² 3 Этаж
€ 92,120
ID 30090920We offer for sale a large 3-room apartment on the 3rd floor with sea and mountain…
Квартира 3 спальнив Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
360 м² 4 Этаж
€ 304,878
#27560828 Offers a beautiful 2-bedroom maisonette on the first line of the sea in k-s Yoo Bu…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
€ 87,000
Прекрасный апартамент для отдыха на берегу моря в г. Обзор    Преимущества …
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
€ 180,000
Панорамный участок для строительства в 150 метрах от морского берега, в курортном городе О…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
€ 50,500
Просторная меблированная студия в красивом комплексе, в уютном и спокойном курортном гор…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
56 м²
€ 87,500
Уникальный, успешно функционирующий 4-звездочный апартаментный комплекс в курортном городе…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
61 м²
€ 52,020
Современный жилой комплекс в тихом и живописном месте между  курортными городами Обзо…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
72 м²
€ 69,473
Роскошный  апарт-комплекс  с богатым набором удобств на морском берегу курортног…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
50 м²
€ 38,130
Указанные цены включают НДС, полную меблировку и пакет для сдачи в аренду. Описание Гор…
Квартирав Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
77 м²
€ 57,100
  Современный жилой комплекс с бассейнами в непосредственной близости от моря и шир…
Realting.com
Перейти