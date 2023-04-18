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Купить недвижимость с бассейном в Варненская область, Болгария

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня
Варненская область, Болгария
1 ванных комнат 87 м²
€ 37,900
Bestay Property представляет квартиру на продажу в Resort Aquamarine в Золотых Песках. Собст…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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