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Жильё в Oborishte, Болгария

2 объекта найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
€1,000,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 178 м²
Этаж 4/5
DREAM WISHEN REAL ESTATE Просторная квартира с четырьмя спальнями на продажу в небольшом рос…
€700,000

Параметры недвижимости в Oborishte, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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