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Жильё в Novi Pazar, Болгария

Novi Pazar
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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Novi Pazar, Болгария
Дом 2 спальни
Novi Pazar, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 26,990
IBG Real Estates рада предложить этот отремонтированный дом, расположенный в тихой и безопас…

Параметры недвижимости в Novi Pazar, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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