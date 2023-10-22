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Квартиры в Novi Iskar, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Novi Iskar, Болгария
Квартира
Novi Iskar, Болгария
Площадь 69 м²
Этаж 10/14
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Белые березы в к…
€161,000
Realting.com
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