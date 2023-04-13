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Купить недвижимость с бассейном в Nesebar, Болгария

Несебр
705
Святой Влас
353
Obzor
21
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
76 м² 1 Этаж
€ 117,600
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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