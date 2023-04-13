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Купить квартира-студия с видом на море в Nesebar, Болгария

Несебр
44
Святой Влас
13
Студия В архив
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5 объектов найдено
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 66,000
Студия с видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам эту…
Студия 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Студия 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 8/8 Этаж
€ 65,500
Студия с видом на море и бассейн в пятизвездочном отеле Royal Beach Barcelo, Санни Бич Прод…
Студия 1 комнатав Elenite Resort, Болгария
Студия 1 комната
Elenite Resort, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1/8 Этаж
€ 48,000
Студия с видом на море / бассейн с мини-кухней в комплексе Andalucia, Elenite IBG Real Esta…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3/5 Этаж
€ 49,500
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
Студия 1 комнатав Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 2/6 Этаж
€ 47,999
Студия с видом на море, Гранд Отель St.Vlas Мы рады предложить эту студию с фронтальным в…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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