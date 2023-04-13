Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Nesebar
  5. Студии

Купить квартира-студия с видом на горы в Nesebar, Болгария

Несебр
44
Святой Влас
13
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
80 м² 45 Этаж
€ 67,200
We bring to your attention a maisonette on the first line in the complex Chateau Del Marina …
Квартирав Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
71 м² 5/6 Этаж
€ 94,931
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Овча Купель. Он расположен в но…
Квартирав Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
€ 138,080
Земельный участок для строительства комплекса, г. Бяла, Варненская область.   Пре…
Квартирав Ravda, Болгария
Квартира
Ravda, Болгария
42 м² 4 Этаж
€ 26,000
Dear customer, we bring to your attention a compact one-bedroom apartment with a sea view on…
Квартирав Elenite Resort, Болгария
Квартира
Elenite Resort, Болгария
€ 125,000
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 ванных комнат 126 м²
€ 170,100
Квартирав Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
€ 180,000
Функционирующее заведение в городе Бяла с фантастической панорамой и видом на море. Пре…
Квартира 2 спальнив Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
71 м² 3 Этаж
€ 74,250
For sale it is offered:Apartment with 1 bedroomCost: 75,000 eurosLocality: RavdaRooms: 2Tota…
Квартира 2 спальнив Бояна, Болгария
Квартира 2 спальни
Бояна, Болгария
2 ванных комнат 140 м²
€ 494,197
Bestay Property представляет роскошную меблированную недвижимость, расположенную в здании с …
Квартирав Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
450 м²
€ 390,000
Семейная база отдыха   находится в г. Бяла, Болгария.       &…
Квартирав Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
€ 206,832
Помещение с предназначением Лобби-бар в элитной жилой резиденции, город Бургас Преимущ…
Квартирав Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
38 м²
€ 41,327
Современный благоустроенный апарт-комплекс с медико-реабилитационным центром в курортном г…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти